На 35-й береговой батарее открыли «Минное поле»

Торжественное открытие состоялось 3 июля, в ходе проведения «Дня памяти и скорби», посвященного событиям последнего дня второй героической обороны Севастополя.

Экспозицию готовили два года. В нее включили морские мины, некоторые из которых являются уникальными и выставляются впервые. Морские мины стали применяться со второй половины 19 века, наибольшее применение получили в период Первой мировой, а затем в период Великой Отечественной войны, в том числе в Севастополе. И даже первая мина, сброшенная на город 22 июня 1941 года, была тоже морской, ее назначением было – попасть в бухту и блокировать ее.

Экскурсию для первых экскурсантов провел организатор выставки, главный хранитель фондов Музейного комплекса Андрей Могила. Он поисковик и руководитель регионального отделения «Поисковое движение России». Не удивительно, что некоторые экспонаты были обнаружены в ходе поисковых работ, другие передали сотрудники МЧС.

Как рассказал «Севастопольской газете» директор Музейного комплекса «35-я береговая батарея» Валерий Володин, все экспонаты имеют свою историю. Поступление каждого оформлялось соответствующим актом, в котором указывалось, кем, где и при каких обстоятельствах был обнаружен предмет, каково его физическое состояние при передаче, кто занимался реставрацией. Другое дело, что лаконичная информация, представленная теперь на анотационных табличках, не может в полной мере отразить судьбу каждого экспоната.

В том виде, в котором мины или их фрагменты были найдены, выставлять их было невозможно. Будущие предметы показа пришлось очищать от ржавчины, шлифовать, восстанавливать и реставрировать. Именно этим занялись А.Могила, Вячеслав Колганов, Александр Вишняков, Николай Ткаченко. Общими усилиями и была создана экспозиция.

По словам В.Володина, нынешнюю экспозиция нужно воспринимать в качестве фрагмента более широкой выставки, в музейном комплексе уже готовят экспонаты для ее расширения.

— Будем считать это началом большого исторического рассказа о создании и развитии минного дела в России, — подытожил В.Володин.