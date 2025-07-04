ЛДПР выдвинула кандидата в губернаторы

Высший совет партии 3 июля представил делегатам кандидатуру для участия в выборах губернатора Севастополя. Партийцы единогласно поддержали выдвижение И.Журавлева.

54-летний И.Журавлев — заместитель председателя Законодательного Собрания Севастополя и руководитель фракции ЛДПР. Он имеет степень магистра по государственному и муниципальному управлению, преподает в университете. Под его руководством проводится значительная работа по поддержке участников СВО и их семей.

Это уже пятый кандидат в губернаторы. Ранее на региональных партийных конференциях своих претендентов выдвинули «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» — Сергея Круглова, КПРФ — Геннадия Кушнира, «Единая Россия» — Михаила Развожаева, «Новые люди» — Ирину Салину.

Выбирать губернатора, а также депутатов Гагаринского и Ленинского муниципальных советов севастопольцы будут 12, 13 и 14 сентября.