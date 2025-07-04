Контейнеровозы из Севастополя идут в Египет

О планах по развитию порта в Камышовой бухте рассказал губернатор Севастополя на торжественном совещании, посвященном празднованию Дня работников морского и речного флота.

Селекторное совещание прошло при участии заместителя председателя Правительства Виталия Савельева и Министра транспорта Романа Старовойта, представителей Росморречфлота, региональных властей, высших учебных заведений водного транспорта, а также руководителей администраций бассейнов внутренних водных путей и морских портов. Говорили о достижениях транспортного комплекса в области морского и речного транспорта.

Среди прочих вопросов обсудили и готовность к старту погрузочно-разгрузочных работ в Севастопольском морском порту, сообщила пресс-служба Минтранса. О реализации инвестиционного проекта по развитию морского порта в Камышовой бухте рассказал губернатор Михаил Развожаев.

В рамках Петербургского экономического форума было подписано соответствующее соглашение с Федеральным агентством морского и речного транспорта, ФГУП «Росморпорт» и инвестором — компанией «АВАЛ».

«Достаточно долгое время порт практически не работал. На сегодняшний день выполнены уже три тестовых рейса контейнеровозом вместимостью 260 контейнеров по направлению «Севастополь-Турция-Египет-Севастополь». В середине июля будет выполнен уже четвертый тестовый рейс. Закуплена необходимая портовая техника, идет подготовка к ремонту основных средств производства в порту и гидротехники. В планах на 2025 год: объемы перевалки в порту должны составить до 500 тысяч тонн инертных, тарно-штучных и генеральных грузов, и до 2000 единиц контейнеров», — доложил на совещании М.Развожаев.

В 2026 году объемы перевалки планируются довести до одного миллиона тонн инертных, тарно-штучных, генеральных грузов и до 20 тысяч единиц контейнеров. В последующие годы основной упор развития порта будет направлен на увеличение тоннажа контейнеровозов и увеличения объемов перегружаемых контейнеров, включая скоропортящиеся грузы. Таким образом, к 2030 году планируется выйти на годовой объем перевалки морских контейнеров порядка 250 тысяч единиц.

М.Развожаев поблагодарил вице-премьера В.Савельева, министра транспорта Р.Старовойта, команду министерства, а также главу Федерального агентства морского и речного транспорта Андрея Тарасенко за совместную работу по запуску порта.