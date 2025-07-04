Из-за геодезических работ ограничат движение на центральной горке

Речь идет о перспективе капитального ремонта подпорной стены у школы №3, что вдоль улицы Советской. Срок начала ремонта, заказчиком которых является департамент городского хозяйства, пока не определен, а ограничения вводят для выполнения геодезических работ, о чем сообщается на странице департамента транспорта в соцсети. Работы будут проводить 9 и 10 июля,

На улице Алексакиса временные ограничения движения всех транспортных средств будут действовать два дня с 8.00 до 18.00. В это время движение по улице Терещенко будет двусторонним. Также сообщается, что при необходимости, подрядная организация обеспечит выезд для местных жителей и по улице Алексакиса. Кроме того, 9 июля с 9.00 до 14.00 частично ограничат движение на улице Советской — между домами №50 и №55. Знак «тупик» устаноят на въезде на улицу Советская с площади Ушакова (движение по улице Советской будет односторонним).

В департаменте призывают учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.