Дорогу от развязки «Огурец» до Кальфы расширят до четырех полос

В Департаменте архитектуры с 25 июня проводятся общественные обсуждения документации по планировке территории данного линейного объекта. Проект включает реконструкцию моста от транспортной развязки «Огурец» к кладбищу Кальфа и далее по направлению к Фиоленту.

Проектом предусматривается организация съездов с проектируемой дороги на улицы Подлесная, Сельская, Пехотная. Также планируется обустроить подъезды к границам существующих земельных участков. Проектирование охватывает территорию Ленинского, Гагаринского и Балаклавского МО.

Экспозиция проекта открыта с 3 по 14 июля, ознакомиться можно в электронном виде на сайте департамента архитектуры, консультации доступны с рабочие дни с 9.00 до 17.00. Принять участие в обсуждении проекта приглашают правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в пределах проектируемой территории. Предложения и замечания можно подавать через информационную систему на сайте sev.gov.ru или в письменном виде по адресу ул.Рабочая,5a.

По словам и.о.заместителя губернатора Павла Иено, речь идет о продолжении строительства транспортной развязки и обеспечении транспортной доступности Фиолента и Монастырского шоссе.

«Мы приняли решение провести реконструкцию данного путепровода. Основная задача – увеличить пропускную способность с двух до четырех полос, до непосредственно кладбища. Дальше дорога останется двухполосной», – сказал П.Иено.

По его мнению, цель – растянуть транспортные средства, которые заезжают на транспортную развязку для того, для предупреждения заторовых явлений.