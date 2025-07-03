Все виноградники пересчитают

В Севастополе ее проведут на трех сотнях виноградников общей площадью порядка 5,5 тысяч гектаров. Сотрудники Россельхознадзора проверят место нахождения виноградного насаждения, его площадь, общее количество виноградных кустов и их количество на гектар, схему посадки, сортовой состав, а также фитосанитарное состояние.

Задача инвентаризации — проверка соответствия данных, которые хозяйства внесли в федеральный реестр с реальной ситуацией на земле. При выявлении расхождений информация будет направлена в Министерство сельского хозяйства РФ для корректировки.

Инвентаризация дает возможность контролировать выпуск виноматериала, выпуск алкогольной продукции, выдачу акцизов, а также использование выделенных субсидий на развитие виноградарства и виноделия, сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Всего в рамках кампании будет проверено более 28 тысяч га виноградных насаждений в Крыму, Севастополе и Запорожской области. Это будет способствовать прослеживаемости качества виноматериалов и продукции, которая идет в оборот.