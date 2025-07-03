В Севастополе – пятый стобалльник

Еще один севастопольский одиннадцатиклассник получил по ЕГЭ 100 баллов. Максимальный балл по информатике — у Максима Дружкина, выпускника билингвальной гимназии №2. Он является призером регионального этапа ВСОШ по информатике.

Молодой человек показал блестящий результат не только по информатике, он еще набрал 92 балла по профильной математике, чем подтвердил высокий уровень подготовки по точным наукам.

Но и это еще не все таланты М.Дружкина: он серьезно увлекается музыкой, но планирует поступить в МФТИ (Московский физико-технический институт).

Его жизненное кредо: "Проверяй алгеброй гармонию!"