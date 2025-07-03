В больницах Севастополя вакцина от бешенства есть

Ее имеется в достаточном количестве, сообщили «Севастопольской газете» в Первой городской больнице.

Если вас укусили, обратитесь в отделение травматологии городской больнице №1 им.Пирогова или ближайший к месту жительства травмпункт. Там проведут осмотр, обработают рану, удалят омертвевшие ткани и инородные тела, наложат повязку, впитывающую отделяемое из раны и предохраняющую ее от внешнего воздействия.

Если вирус попал в организм — вакцинация против бешенства это единственный способ предотвратить развитие заболевания. Вакцинирование проводится в несколько этапов — в день укуса, на 3, 7, 14 и 28-й день.

И в Крыму вакцина от бешенства есть

В последнее время в крымских социальных сетях стали появляться сообщения об отказе в вакцинации. Люди жаловались, что не смогли привиться от бешенства после укусов животных: медперсонал отказывал пострадавшим из-за якобы отсутствия препарата в регионе.

Минздрав Республики Крым опроверг данную информацию. «На данный момент в Республике Крым имеется вакцина для профилактики бешенства, и в ближайшие дни ожидаются новые поставки», — сообщили в крымском Минздраве.