Спасатели сняли девушек со скал

Спасатели поисково-спасательного подразделения «Юг» провели две успешные операции по эвакуации туристок, оказавшихся в сложной ситуации на территории Севастополя.

В районе Кадыковского карьера две молодые девушки, желающие увидеть озеро в форме сердца, сошли с обозначенного маршрута и оказались заблокированными на склоне. Спасателям пришлось действовать в условиях ограниченного доступа. Туристок успешно эвакуировали. Медицинская помощь девушкам не потребовалась.

Второй инцидент произошел в Чернореченском каньоне. Там три женщины шли по незнакомой тропе, оказались в тупике между обрывами и скальной стенкой и вызвали спасателей. Получив сигнал о помощи, специалисты отряда выдвинулись на место и в течение нескольких часов эвакуировали туристок с использованием страховочного оборудования. Медицинская помощь спасенным и в этот раз не потребовалась

Спасательная служба Севастополя ведет дежурство круглосуточно, однако профилактика и ответственность со стороны туристов остаются ключевыми факторами их безопасности, напомнили в пресс-службе правительства города.

Заранее планируйте походы и оценивайте уровень подготовки. Не отклоняйтесь от обозначенных маршрутов. Имейте при себе воду, фонарик, заряженный телефон и элементарные средства выживания. При возникновении опасной ситуации немедленно обращайтесь за помощью по номеру 112.