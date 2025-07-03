Рассказали, как исправить ошибки в данных объекта недвижимости на Госуслугах

Моя недвижимость не отображается на Госуслугах! Это самое частое сообщение, с которым обращаются в Севреестр.

Ежедневно в Севреестр по этому вопросу через систему обмена сообщениями (ПОС) портала «Госуслуг» поступает не менее 20 обращения от граждан. Бывают дни, когда их количество возрастает до ста.

Большое количество подобных ошибок в Крыму и Севастополе обусловлено историческими особенностями: изначально объект недвижимости регистрировался на паспорта иностранных граждан. В последствии люди получали гражданство России и меняли паспорта, а сведения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) не вносили. Это касается и недвижимости, зарегистрированной на несовершеннолетних, когда при смене фамилии или по другим причинам вносились изменения в паспорт, но не в госреестр.

Документы, касающиеся недвижимости, могут потребоваться гражданам в различных случаях: при совершении сделок купли-продажи, дарения или других ситуациях.

О том, какие условия надо соблюсти, чтобы ваш объект недвижимости отображался на портале «Госуслуг» правильно и вы могли получить актуальные сведения из Единого государственного реестра недвижимости, рассказал заместитель начальника Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя Александр Потякин.

— Необходимо, чтобы в ЕГРН содержались сведения о зарегистрированном праве собственности правообладателя; фамилия, имя, отчество и дата рождения правообладателя совпадала с данными ЕГРН; сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) правообладателя были внесены в сведения ЕГРН; в сведениях ЕГРН содержались актуальные паспортные данные, которые совпадают с паспортными данными в профиле Госуслуг, — перечислил условия А.Потякин.

Если право собственности было зарегистрировано на свидетельство о рождении или заграничный паспорт (при наличии действующего паспорта гражданина РФ), сведения на портале будут отражаться некорректно. Поэтому специалисты рекомендуют обратиться с заявлением о внесении изменений.

Внести актуальные паспортные данные можно разными способами: лично подать заявление в многофункциональный центр (МФЦ); в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью через интернет; посредством единого портала государственных и муниципальных услуг; с использованием единой системы идентификации и аутентификации через портал услуг Росреестра.

Специалисты Севреестра также рекомендуют внимательно проверять свои персональные данные при регистрации права собственности.

Существует несколько вариантов подачи обращения на ПОС через сайт «Госуслуги». Необходимо авторизоваться на портале. На главной странице расположен виджет «Госуслуги Решаем вместе», при нажатии на который откроется форма для заполнения. При заполнении формы необходимо в полном объеме описать суть проблемы, указать кадастровые номера объектов недвижимости, и в случае необходимости приложить к обращению документы и материалы в электронной форме. Если проблем несколько, написать о каждой из них в отдельном сообщении.

По закону, ответ на обращения граждан готовится в течение месяца, но, как правило, специалисты выполняют работу быстрее — за 10-14 дней.