Проверяют, куда и как вывозили песок с мазутом

Росприроднадзор проверяет компании, вывозившие загрязненный мазутом песок после ЧП с танкерами в Керченском проливе.

Компания «Южный город» складировала грязный песок на Семикаракорском полигоне в Ростовской области. Однако эта площадка оказалась не готова к утилизации большого объема мазутных отходов. Организация должна была переместить около 1,8 тысяч тонн песка. По поступившей информации, весь объем вывезен с территории. Росприроднадзор проверит достоверность этих данных.

Специалистам службы предстоит также оценить наличие вторичных загрязнений на участках временного хранения замазученного грунта. Результаты новых проб сравнят с образцами, взятыми ранее.

Параллельно идет проверка крымской компании ООО «Биопартнер», занимающейся утилизацией загрязненного нефтепродуктами песка. На данный момент утилизация приостановлена для отбора проб.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на берег в районе Анапы и побережья Крыма. Ликвидация последствий ЧП ведется с 19 декабря волонтерами, МЧС и экологами.