Проезд в крымских автобусах оплатить наличными не получится

С 1 июля ГУП РК «Крымтроллейбус» запускает в автобусах ряда маршрутов тестовый режим безналичной оплаты проезда в Симферополе.

Две недели в автобусах некоторых маршрутов нельзя будет расплатиться наличными. Приниматься будут только банковские карты, в том числе с поддержкой бесконтактной оплаты, и платежи через смартфон (MIR Pay), сообщила пресс-служба Минтранса Республики Крым. Эксперимент проводится для отработки перехода на полностью безналичную оплату.

После анализа результатов теста будет принято решение о дальнейших шагах.

В тестировании участвуют автобусные маршруты: №9, 27, 59, 91, 92, 100. Пассажирам рекомендовано заранее проверить возможность бесконтактной оплаты.