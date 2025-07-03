Предлагают создать мемориальный сквер в честь адмирала Балтина

«Севастопольский совет ветеранов-подводников ставит своей целью восстановление справедливости в отношении ключевого события для Черноморского флота и его базы Севастополя, сохранение флота и юрисдикции России, выраженных в лице человека, взявшего на себя всю ответственность за эти события, охранив, таким образом, честь — свою, флота и Севастополя. И забытым сразу же после этого неудобного многим факта», — такими словами обращаются к городским властям ветераны-подводники.

Они собираются не просто поставить очередной монумент военачальнику, а сделать это «достаточно громко для тех, кто забыл или старается забыть свое малодушие или прямое предательство в критические для Отечества дни». Для воплощения своей идеи инициаторы организовали сбор подписей и пожертвований на памятник, считая, что его установка будет особенно важна для новых поколений моряков-черноморцев.

«Прежде всего, это будет касаться структур Черноморского флота, особенно, военно-морских училищ, готовящих новые поколения флотских командиров, которым Э.Д.Балтин станет примером истинного служения Родине и своему народу», — уверены ветераны-подводники.

Как рассказал «Севастопольской газете» председатель региональной общественной организации «Севастопольский совет ветеранов-подводников» Виталий Манторов, на собранные пожертвования бюст адмирала изготовила из бетона балаклавский скульптор Мавра (Маргарита Акимова) в мастерской Владимира Суханова. Работа была завершена в июле 2022 года.

Ветераны обратились в городскую Комиссию при департаменте культуры по вопросам увековечивания памяти выдающихся личностей, связанных с городом. Она занимается вопросами установки памятников, мемориальных досок и других знаков, направленных на сохранение памяти о выдающихся людях, внесших значительный вклад в историю и культуру Севастополя. 19 июня члены комиссии поддержали идею об увековечивании памяти адмирала Э.Балтина в сквере на пересечении пр.Гагарина и ул.Героев-подводников (там, где прежде стояла советская крылатая ракета).

— На этом основании теперь мы будем обращаться в департамент архитектуры с просьбой рассмотреть наш проект и представить на суд Архитектурно-художественного совета. Глава Гагаринского района Елена Яковлева, а также дочь Э.Балтина также поддержали инициативу ветеранов-подводников, — поделился В.Манторов.

Справка

Эдуард Балтин — советский и российский военачальник, командующий Черноморским флотом с 1993 по 1996 годы, Герой Советского Союза, адмирал, кандидат военных наук.

Участвовал в миротворческих акциях. Выдающейся заслугой Э.Балтина стала предпринятая под его личную ответственность операция по эвакуации мирного населения из зоны военного конфликта между Грузией и Абхазией в 1993 году. Для этого был высажен морской десант, занят и оборудован прибрежный оборонительный район, ставший центром операций по спасению и вывозу в Россию тысяч мирных жителей.