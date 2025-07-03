Предлагают полетать над пропастью

Гигантские качели, установленные на плато Ай-Петри, позволяют прокатиться с ветерком на высоте 1200 метров.

Столь экстремальный аттракцион, как утверждают его создатели, единственный в своем роде в России.

Качели расположены на высоте 15 метров от земли, а их пролет над обрывом составляет 90 метров, что обеспечивает смельчакам заряд адреналина и возможность обозреть окружающие пейзажи с высоты птичьего полета. Цена за гарантированный экстрим — тысяча рублей.

Самым рискованным и бесстрашным на Ай-Петри предлагают еще одно развлечение – прогулку по специально оборудованной узкой дорожке, по которой можно подняться на вершину за примерно 40 минут восхождения в альпинистском снаряжении.