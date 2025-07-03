Операции «Нелегал-2025»: штрафы, задержания и запреты на въезд

С 16 по 25 июня в Севастополе проходил первый этап масштабной операции «Нелегал-2025», направленной на борьбу с нелегальной миграцией. Полицейские проверили места проживания и работы иностранных граждан, выявив 227 нарушений миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе УМВД города.

В результате рейдов и рассмотрения дел об админправонарушениях наложено штрафов на общую сумму 437 тысяч рублей, пятеро иностранцев получили запрет на въезд в РФ. Сотрудники полиции задержали троих граждан России, находящихся в розыске, двое из них — в федеральном розыске.

Мероприятия, направленные на выявление правонарушений в сфере миграционного законодательства проводятся в Севастополе на регулярной основе.