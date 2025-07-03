На пересдачу ЕГЭ решились 653 выпускника

С 3 июля в Севастополе выпускники 11-х классов начали пересдавать ЕГЭ. В первый день улучшить свой результат по письменному иностранному языку, информатике, литературе, русскому языку, физике и химии решили 335 человек. На условии, что первый результат будет аннулирован.

Вторым дополнительным днем сдачи станет 4 июля. Всего на пересдачу зарегистрировались 653 выпускника, чьи результаты по первой сдаче ЕГЭ показались им не отражающими их уровень знаний.

Более высокий результат по ЕГЭ позволит некоторым «дотянуть» до медали или просто повысить свои шансы на поступление в выбранный вуз. С оговоркой пересдача возможна только по одному предмету.

Новшество введено в 2025 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.