Миграционная политика — вопрос национальной безопасности

В своем Телеграм-канале он сообщил, что подготовил и направил в Госдуму предложения о внесении в законодательство запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы.

«Убежден, что никакие экономические интересы не могут превалировать над вопросами национальной безопасности. Считаю, что миграционной политикой должен заниматься один орган власти. Здесь важна в том числе персональная ответственность за формирование нормативной базы. Еще раз подчеркну, что ужесточение миграционной политики — это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а именно вопрос национальной безопасности. Все наши игры в толерантность, так же как и наше бездействие, воспринимаются в текущих условиях как слабость», — уверен С.Аксенов.