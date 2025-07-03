Красный штамп о гражданстве ставят по графику

Управление по вопросам миграции УМВД России по Севастополю за первое полугодие проставило девять тысяч штампов в свидетельствах о рождении о приобретенном по рождению российском гражданстве. За аналогичный период 2024 года было проставлено 1607 отметок.

Без этого красного штампа не зачислят в школу или детсад и не оформят пособия и выплаты. Поэтому в апреле в миграционной службе были огромные очереди из родителей. Даже пришлось организовать дополнительный день приема.

С 1 июля текущего года для отметки в свидетельстве о рождении ребенка в возрасте до 14 лет, подтверждающей наличие гражданства РФ, жители Севастополя должны обращаться в отделы Миграционной службы на ул.Паршина, 29 в соответствии со следующим графиком:

— по Гагаринскому району — понедельник 9.00-12.30, 14-00 — 17.00, среда 9.00-13.00, 14.00-17.00, пятница 9.00-12.30;

— по Ленинскому району — понедельник 14.00-17.00, среда 9.00-13.00, 14.00-17.00, пятница 9.00-12.30;

— по Нахимовскому району — понедельник 14.00-17.00, среда 9.00-13.00, 14.00-17.00, пятница 9.00-12.30;

— по Балаклавскому району — понедельник 14.00-17.00, среда 9.00-13.00, 14.00-17.00, пятница 9.00-12.30.