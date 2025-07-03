Какие законы вступают в силу в июле

Усиление контроля за мигрантами, электронный документооборот для административных дел, защита от кибермошенников, ужесточение наказания за возбуждение ненависти и вражды и другие инициативы, которые начнут работать в этом месяце0—- в материале пресс-службы Государственной Думы России.

24 июня

Заочное привлечение к ответственности иноагентов

Тех, кто нарушил порядок деятельности иностранного агента за пределами России, смогут привлечь к ответственности. Также появилась возможность проведения административного расследования таких правонарушений. Это необходимо для сбора доказательств и предотвращения истечения срока давности привлечения к административной ответственности.

1 июля

Социальные банковские счета и вклады

Системно значимые банки начнут открывать специальные счета и вклады с выгодными ставками для людей, получающих соцподдержку. Можно будет открыть один такой счет и один вклад. Предельный размер вклада — 50 тысяч рублей, а ставка равна максимальной для вкладов физлиц сроком до года в этом банке. Срок соцвклада — один год с возможностью продления. Ставка для социального счета до 50 тысяч рублей — не менее половины ключевой ставки. За открытие и обслуживание, переводы денег с соцсчета в размере не более 20 тысяч рублей в месяц платить не нужно.

Электронный документооборот для административных дел

Участники производства по делам об административном правонарушении смогут подавать заявления, ходатайства, протесты и другие документы в электронном виде при наличии у судов и органов технических возможностей. Суды также смогут направлять им электронные процессуальные документы. Определен порядок дистанционного участия в рассмотрении дела об административном правонарушении. Закон позволит повысить оперативность производства по таким делам.

Усиление контроля за операциями с цифровым рублем

Требования законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма распространены на операции с цифровым рублем. Банк России будет относить физических лиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей, использующих цифровой рубль, к одной из трех групп риска. Устанавливаются случаи расторжения договора счета цифрового рубля.

Защита и поощрение капиталовложений

Уточняются требования к инвестиционному проекту. Закреплены понятия «основной объект инвестиционного проекта», «меры прямой государственной поддержки». Скорректированы предельно допустимые отклонения от параметров реализации инвестиционного проекта и случаи, при которых разрешается изменять условия соглашения о защите и поощрении капиталовложений. На меры господдержки не могут претендовать российские юрлица с иностранным участием более 25 %, в том числе через офшоры.

Ответственность за непредставление отчета о выбросах парниковых газов

За непредставление или несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов, а также заведомо ложную информацию в нем должностным лицам будет грозить штраф до 50 тысяч рублей; лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — до 150 тысяч рублей; юрлицам — до 500 тысяч рублей.

Ужесточение правил пользования услугами связи для мигрантов

Запрещается оказывать услуги связи иностранным гражданам, которые не подтвердили личность в салоне связи, предоставив необходимые данные, в том числе IMEI и биометрию, и не расторгли лишние договоры на услуги связи, имея свыше десяти сим-карт, разрешенных законом.

Данные о прохождении дактилоскопии мигрантами будут отражаться в регистре сведений о населении

В федеральный регистр сведений о населении включат информацию о выдаче мигрантам документов, подтверждающих прохождение ими обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших для трудовой деятельности или с иными целями на срок, превышающий 90 календарных дней.

5 июля

Защита от кибермошенников

Клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений свою карту или доступ к счету другому лицу или совершившему неправомерные операции по его указанию, грозит до трех лет лишения свободы. За приобретение из корыстных побуждений чужой карты или доступа к счету другого лица, их дальнейшую передачу, осуществление неправомерных операций с ними предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с возможным штрафом.

Наказание за разглашение банковской тайны

Ужесточается уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайны. За такие деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или причинившие крупный ущерб, или совершенные из корыстной заинтересованности, накажут лишением свободы до пяти лет со штрафом в размере до 5 млн рублей. Если преступление повлекло тяжкие последствия, то предусмотрено лишение свободы до семи лет со штрафом до 5 млн рублей.

Сохранение отсрочки наказания для беременных женщин

Если в период отсрочки отбывания наказания осужденный совершает преступление по неосторожности либо умышленное преступление небольшой или средней тяжести, вопрос об отмене либо о сохранении отсрочки отбывания наказания решается судом, который будет вправе применить отсрочку отбывания наказания и по второму приговору. Это касается беременных женщин, женщин с детьми до 14 лет и мужчин — единственных родителей ребенка младше 14 лет. Отсрочка наказания будет отменяться судом при совершении осужденным тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ужесточение наказания за возбуждение ненависти и вражды

За возбуждение вражды и ненависти с угрозой насилия уголовная ответственность будет наступать сразу, а не после привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, как это происходит сейчас. Также устанавливается ответственность за такие преступления, совершенные организованной группой.

Уголовная ответственность за незаконную регистрацию в качестве ИП

Незаконная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Также вводится уголовная ответственность за незаконное использование документов для этой цели.

Увеличение лимита по европротоколу

Максимальная сумма возмещения по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без вызова сотрудников полиции (европротокол) при разногласиях между участниками аварии повышается со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Это касается случаев, когда есть фотофиксация повреждений.

Заморозка средств, причастных к диверсиям

У межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма появятся полномочия принимать решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц при наличии достаточных оснований подозревать их в причастности к диверсионной деятельности, в том числе к ее финансированию.

15 июля

Упрощенное оформление наследства для родственников погибших в зоне СВО

Если в соответствии со справкой или медицинским свидетельством дата смерти участника СВО или гражданского лица, находившихся в зоне боевых действий, неизвестна либо отличается от даты составления этих документов более чем на три месяца, наследственное дело будет открываться со дня составления записи акта гражданского состояния о смерти.

23 июля

Предоставление сведений о ценных бумагах

Держатель реестра владельцев ценных бумаг обязан один раз в календарный год бесплатно предоставлять зарегистрированному лицу по его обращению информацию о ценных бумагах, учитываемых на открытом ему лицевом счете, и операциях по нему.

28 июля

Защита географических указаний на товарах

Вводится ответственность за незаконное использование знаков охраны не только такого объекта интеллектуальных прав, как «наименование места происхождения товара», но и «географическое указание», а также соответствующих и схожих с ними обозначений.