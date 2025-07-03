День семьи отметят на Малаховом кургане

5 июля Музей обороны предлагает отметить День семьи, любви и верности на Малаховом кургане. В этот день посетителей ожидают интерактивные площадки, мастер-классы, экскурсии и большая концертная программа.

С 16.00 до 20.30 (каждый час) можно будет посетить бесплатные экскурсии «История одного экспоната» в Оборонительной башне Корниловского бастиона.

Дети и взрослые также смогут приобщиться к мастер-классам по лепке из глины, из воздушного пластилина, научиться набивать рисунок на платок, изготовлению мозаики из цветного стекла, чеканке монет, изготовлению кукол-мотанок, рисованию семейного древа на тарелке.

Можно будет поиграть в игру «Дженга» или принять участие в семейном троеборье: дартс, бои на бабуках, игра «Поймай кольцо»

Частью праздника станет концертная программа на сцене около смотровой площадки Малахова кургана с участием творческих коллективов Культурного комплекса «Корабел», Ассоциация национально-культурных обществ Севастополя (АНКОС), Ансамбля «Подворье» Крымской государственной филармонии, а с 19.30 до 20.30 перед зрителями выступит эстрадно-духовой оркестр Центра народного творчества.

Детей наверняка впечатлит грациозное шествие ходулистов «Ангелы среди нас». И, конечно, не обойдется без живых статуй в образах Петра и Февронии, с недавних пор назначенных главными хранителями вечной любви и верности.