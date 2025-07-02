На Столетовском кольце изменят схему движения

Жителям Столетовского проспекта рассказали, почему они не могут заехать к своим домам.

Поворот к домам №27 и №29 дорогу перегородили бетонными блоками. Почему это сделано, представители департамента транспорта объяснили на встрече с местными жителями.

С 28 июня на перекрестке Столетовского проспекта с улицей Колобова ограничен въезд к многоквартирным домам №27 и №29 по Столетовскому проспекту. Заехать туда можно только через новую кольцевую развязку.

Как объяснили в департаменте транспорта, такая организация движения предусмотрена проектной документацией по строительству новой дороги на Столетовском проспекте.

В дальнейшем на этом перекрестке полностью поменяется организация дорожного движения: помимо ограничения проезда к многоквартирным домам, будет запрещен левый поворот на ул.Колобова для тех, кто двигается из Камышовой бухты. Заехать на ул.Колобова можно будет через кольцо. Такое проектное решение должно увеличить пропускную способность этого участка, ликвидировать пробки и увеличить безопасность.

«Участок Столетовского проспекта за пределами участка реконструкции после пересечения с улицы Колобова имеет одну полосу движения, переходящую с левой полосы в районе перекрестка. При этом правая полоса предназначена в основном для поворота на улицу Колобова. Транспортные средства, осуществляющие левый поворот во дворы домов №27 и №29, пропуская встречный поток, в часы пик создают помехи для движения транспорта прямо в сторону улицы Борисова, тем самым снижая пропускную способность участка дороги», — пояснил первый заместитель директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя Николай Максимов.

По его словам, прорабатывался вопрос запрета только левого поворота с возможностью поворота со Столетовского проспекта направо к многоквартирным домам. Но такая организация движения создаст условия для нарушения ПДД, что повысит аварийность данного участка дороги.

Для обеспечения проезда жителей к домам уже выполнены работы по отсыпке дороги, примыкающей к дворовой территории, от кольцевого пересечения фрезерованным асфальтобетоном. В дальнейшем там уложат асфальт.

Н.Максимов пообещал рассмотреть вопрос временного открытия заезда к домам, если дорожная техника при укладке асфальта на альтернативном заезде будет мешать проезду машин.