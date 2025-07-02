Вынесен приговор бывшему замминистра обороны

По данным высшего судебного органа Москвы, экс-чиновник Минобороны признан виновным в хищении более четырех миллиардов рублей. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и лишение права занимать государственные должности на три года. Также Т.Иванову предстоит заплатить штраф в размере 100 миллионов рублей.

Кроме этого Мосгорсуд обратил в доход государства все арестованные ранее активы Т.Иванова и членов его семьи. Он лишен госнаград, включая двух орденов «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени.

Защита фигуранта уже заявила, что будет обжаловать решение суда.

Этот приговор только первая часть, связанная с растратой бюджетных средств при покупке паромов для Керченской переправы. По версии следствия, в 2015 году Иванов вместе с подельником Антоном Филатовым (бывшим главой компании «Оборонлогистика») вывел 216 млн рублей из банка «Интеркоммерц» при приобретении судов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена».

Параллельно продолжается рассмотрение дела о взятках — на сумму более 1,3 млрд рублей. По нему проходят также бизнесмены Александр Бородин и Александр Фомин, которые в отличие от Т.Иванова активно сотрудничают со следствием. Следствие утверждает, что экс-чиновник получал элитную недвижимость и ремонт по высшему классу в обмен на государственные контракты.