Выдвинут еще один кандидат в губернаторы
Севастопольское отделение партии «Новые люди» выбрало кандидата в губернаторы — генерального директора бухгалтерского агентства «Диабух» Ирину Салину.
Претендентку выдвинули и поддержали на региональной партконференции 1 июля.
Ранее с кандидатами определились три политических партии. От партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» — член совета регионального отделения партии Сергей Круглов. От КПРФ выдвинут председатель контрольно-ревизионной комиссии партии Геннадий Кушнир. От «Единой России» — действующий губернатор города Михаил Развожаев (перечисляем в алфавитном порядке).
Выборы губернатора Севастополя и депутатов муниципальных Советов Ленинского и Гагаринского районов города состоятся с 12 по 14 сентября. До 13 июля политические силы должны выдвинуть своих кандидатов и подать документы в городскую избирательную комиссию.
Претенденты на должность губернатора должны пройти муниципальный фильтр — собирать в свою поддержку 12 голосов муниципальных депутатов не менее чем в восьми внутригородских муниципальных образований.