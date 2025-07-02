Выдвинут еще один кандидат в губернаторы

Претендентку выдвинули и поддержали на региональной партконференции 1 июля.

Ранее с кандидатами определились три политических партии. От партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» — член совета регионального отделения партии Сергей Круглов. От КПРФ выдвинут председатель контрольно-ревизионной комиссии партии Геннадий Кушнир. От «Единой России» — действующий губернатор города Михаил Развожаев (перечисляем в алфавитном порядке).

Выборы губернатора Севастополя и депутатов муниципальных Советов Ленинского и Гагаринского районов города состоятся с 12 по 14 сентября. До 13 июля политические силы должны выдвинуть своих кандидатов и подать документы в городскую избирательную комиссию.

Претенденты на должность губернатора должны пройти муниципальный фильтр — собирать в свою поддержку 12 голосов муниципальных депутатов не менее чем в восьми внутригородских муниципальных образований.