В Севастополе 389 школьных медалей

В 2025 году 389 выпускников севастопольских школ закончили курс обучения с медалью «За особые успехи в учении».

Как написал в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев, 233 выпускника удостоены золотых медалей, еще 156 — серебряных.

Интересно, что в Севастополе уже второй год подряд по какой-то причине отменен традиционный бал медалистов. Поэтому о рейтинге севастопольских школ по количеству медалистов пока судить сложно.

«Севастопольской газете» удалось узнать, что 26 медалей (21 золотая и пять серебряных) — у выпускников гимназии №1 им.Пушкина. В школе №3 с углубленным изучением английского языка — 17 медалистов, из которых 11 золотых. Инженерную школу с медалями окончили 22 ученика, половина из них с «золотом», а в школе «Экотех» из 20 медалей 11 золотых.

Впрочем, окончательное количество медалистов станет известно примерно через две недели, это связано, в частности, с изменениями в законодательстве.

Так, школьникам, претендующим на золотую или серебряную медаль, разрешили пересдавать один из экзаменов ЕГЭ, не опасаясь потери награды. Если выпускник успешно пересдаст предмет, набрав необходимое количество баллов (70 и выше для золотой, 60 и выше — для серебряной), медаль ему выдадут. Если же выпускник, уже имеющий право на медаль, на пересдаче наберет меньше баллов, медаль у него не отберут.

Всего в 2025 году в Севастополе 2396 ребят окончили 11 классов и завершили обучение в средней школе.