Сотрудник МЧС России оформил разрешение на работу в Канаде

Севастополец в отпуске слетал в Стамбул, оформил украинский паспорт, при помощи которого отправился в Канаду, где получил разрешение на работу. Проверка ФСБ России это подтвердила.

Ленинский районный суд Севастополя рассмотрел гражданское дело о признании приказа об увольнении незаконным.

Как следует из материалов дела, 9 сентября 2024 истец обратился к начальнику Главного управления МЧС России по Севастополю с рапортом об увольнении по соглашению сторон. В это время, на основании письма ФСБ в отношении него велась проверка о несоблюдении ограничений связанных со службой в МЧС. Было установлено, что истец в отпуске поехал в Стамбул и получил биометрический заграничный паспорт гражданина Украины и водительское удостоверение украинского образца. После чего он вылетел в Монреаль, где оформил разрешение на работу для иностранцев.

Приказом от 18 сентября 2024 истец был уволен из МЧС России в связи с наличием у него гражданства иностранного государства и нарушением ограничений, связанных со службой в федеральной противопожарной службе. Истец просил суд признать действия МЧС России по вынесению приказа об увольнении от 18 сентября незаконными и обязать выдать приказ об увольнении в соответствии с рапортом об увольнении от 9 сентября.

Ленинский районный суд Севастополя согласился с решением об увольнении истца из МЧС, так как работодатель руководствовался материалами служебной проверки, поступившей информации с копиями документов, выданных на имя истца иностранного государства. В связи с чем, признал приказ об увольнении законным, а в удовлетворении требований истца отказал.

С решением суда первой инстанции также согласился Севастопольский городской суд — апелляционная жалоба истца оставлена без удовлетворения.