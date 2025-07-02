Севастопольтелеком никакие договоры по телефону не продлевает

А если вам звонят с подобным предложением, будьте уверены, что это новая мошенническая схема «развода на деньги».

«Севастопольская газета» неожиданно стала объектом внимания аферистов, которые позвонили с предложением продлить договор на действие стационарного телефона. Молодой человек уверенным приятным голосом сообщил, что действие прежнего договора заканчивается и для его продления необходимо...

Разговор неожиданно прервался после информации сотрудника редакции, что этот номер принадлежит не частному лицу, а организации, да еще редакции газеты.

В Севастопольтелекоме «Севастопольской газете» подтвердили, что никаких договоров с абонентами сотрудники по телефону не заключают и не продлевают. Так мошенники пытаются выудить у севастопольцев код от госуслуг и другую персональную информацию.

— Похоже, у мошенников сегодня горячий рабочий день, — констатировали связисты. С уточняющими вопросами о продлении договоров им сегодня абоненты звонят с самого утра.