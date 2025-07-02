Пообщались с волонтерами и ранеными бойцами

Заместителя председателя Государственной Думы Анну Кузнецову отвели в севастопольский госпиталь к раненым бойцам, а затем к волонтерам, которые плетут маскировочные сети.

В День ветеранов боевых действий, 1 июля, зампред Госдумы А.Кузнецова в сопровождении губернатора Севастополя Михаила Развожаева навестила военнослужащих в военном госпитале в Омеге, в котором на излечении находятся военные из разных регионов России.

«Зашли в несколько палат, пообщались с бойцами. Анна Юрьевна особо отметила, что в госпитале хорошо налажен процесс протезирования и реабилитации», — написал в социальных сетях М.Развожаев.

Он также отметил, что во время визита в лечебное учреждение они обсудили с воинами их дальнейшие планы, а также приняли решение, что после выписки, перед отъездом домой, им покажут «Новый Херсонес».

Кроме этого, губернатор и зампред Госдумы передали госпиталю гуманитарную помощь от партии «Единая Россия»: матрасы, подушки, перевязочные средства, средства личной гигиены, одежду, фрукты.

Сплели сто тысяч квадратных метров сетей

После этого А.Кузнецовой показали как работает волонтерская группа «Маскировочные сети. Из Севастополя с любовью». Это подразделение Севастопольской региональной благотворительной общественной организации социальной поддержки гражданских инициатив «Защитники».

За три года волонтерская группа под руководством Ольги Коваленко сплела и отправила на фронт более 100 тысяч квадратных метров сетей.

В начале своей деятельности волонтеры ютились в маленьком подвальном помещении в районе Фиолента. Городские власти выделили общественникам помещение в центре города на ул.Володарского, 19, и помогают материалами, чтобы в изготовлении масксетей не было простоев.