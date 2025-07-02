Открыли отремонтированный полицейский тир

Перед началом церемонии протоиерей Алексей Петренко его освятил и благословил полицейских на успешное совершенствование профессиональных навыков, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

В обновленном тире оборудованы многофункциональный класс, класс огневой подготовки, стрелковая галерея, где представлены различные виды вооружения, которые используются во время учебных стрельб.

Тир расположен в здании советского тира, где с шестидесятых годов 20 века зарождалось стрелковое движение Севастополя под эгидой спортивного общества «Динамо». Но здание, расположенное на склонах Южной бухты, раньше не было огорожено высоким забором. Теперь же на Красном спуске вырос трехметровый частокол.