Напавшего на владельца «Тайгана» льва ни усыплять, ни изолировать не будут

Лев, травмировавший учредителя и владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, не будет изолирован и останется на открытой территории, сообщила ТАСС сотрудница, взявшая на себя руководство парком, Татьяна Алексагина.

«Лев жил в прайде раньше и будет жить сейчас. Олег Зубков всегда говорит о том, что в первую очередь виноват человек. <...> Пока не могу сказать, будет ли Олег Алексеевич сразу контактировать [с напавшим на него львом]. Однако, одним из первых распоряжений, которое он написал, было о том, что лев остается на своем месте и будет продолжать жить в саванне (открытой территории сафари-парка — прим. ТАСС)», — рассказала она.

Вечером 22 июня во время кормления хищников лев напал на О.Зубкова. Как уточнили в Минздраве Крыма, у него повреждены трахея, мышцы шеи, оторвана большая грудная мышца слева. Врачи ушили все повреждения, остановили кровотечение, пациента стабилизовали и перевезли на лечение в Краснодар. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ по статье «Нарушение требований охраны труда».