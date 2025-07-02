На Новый год будем отдыхать 12 дней
Минтруд представил календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го года. Пять раз в будущем году будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне.
Соответствующий проект постановления Правительства РФ размещен на портале regulation.gov.ru.
Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается Правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни, объяснила пресс-служба Минтруда.
Если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то такой выходной в соответствии с нормами Трудового кодекса автоматически переносится на следующий после праздничного рабочий день. Выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, переносятся Правительством РФ на другие дни в году. Согласно проекту постановления, выходной день с субботы, 3 января, предлагается перенести на пятницу 9 января, воскресенье, 4 января — на четверг 31 декабря.
Таким образом, с учетом предлагаемого переноса в 2026 году в россиян будут следующие дни отдыха:
— с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.;
— с 21 по 23 февраля;
— с 7 по 9 марта;
— с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;
— с 12 по 14 июня;
— 4 ноября;
— 31 декабря 2026 г.
Праздники по закону
Напомним, согласно Трудовому кодексу РФ нерабочими праздничными днями являются:
— 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
— 7 января – Рождество Христово;
— 23 февраля — День защитника Отечества;
— 8 марта — Международный женский день;
— 1 мая — Праздник Весны и Труда;
— 9 мая День Победы;
— 12 июня — День России;
— 4 ноября — День народного единства.