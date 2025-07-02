Минстрой продолжает контролировать строительство медкластера в Севастополе

Под председательством Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина 2 июня прошло еженедельное совместное совещание с регионами и главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС). Были рассмотрены вопросы реализации инфраструктурных проектов, мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, завершение строительства очистных сооружений по федеральным проектам, а также медицинского кластера в Севастополе, сообщила пресс-служба министерства.

Что сейчас делается на объектах медкластера, написал в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев. Продолжается корректировка проектно-сметной документации по больнице скорой медицинской помощи. Работы планируют завершить в третьем квартале. По медицинскому оборудованию всё согласовано: вносят соответствующие изменения в раздел технических характеристик.

По онкоцентру также ведется корректировка проектно-сметной документации. Согласована модель линейного ускорителя для радиотерапии, вносятся изменения в раздел технических характеристик.

Ведется согласование по приобретению дополнительного оборудования для обеих больниц — системы «таблет-питания». Это современная индивидуально-порционная система, при которой на конвейерной раздаточной линии пищеблока для каждого пациента комплектуется индивидуальный поднос, снабженный крышкой, с набором порционных блюд. Доставка пищи осуществляется в передвижных термоконтейнерах.