Два бывших руководителя Севастопольгаза находятся под следствием

Как сообщили в правоохранительных органах, один из них заключен под стражу, «по другому вопрос решается».

Два бывших руководителя предприятия «Севастопольгаз», обслуживающего газоснабжающую инфраструктуру Севастополя, стали фигурантами уголовного дела, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Бывший генеральный директор и бывший председатель совета директоров. Один уже заключен под стражу, по другому вопрос решается», — сказал собеседник агентства.

Фигуранты подозреваются в присвоении средств госпредприятия. По имеющимся на данный момент сведениям, речь может идти, предположительно, о 23 млн рублей.

Вероятно, речь идет о руководителях ПАО «Севастопольгаз». Предприятие осенью прошлого года было национализировано правительством Севастополя.