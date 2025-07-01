Внесли изменения в городской бюджет на 2025-2027 годы

Приняли закон города Севастополя о внесении изменений в закон Севастополя от 28 ноября 2024 года № 827-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов».

О вносимых изменениях 1 июля на заседании в Законодательном собрании депутатов проинформировала и.о.директора департамента финансов Надежда Матюш. С учетом изменений, параметры бюджета на 2025- 2027 годы будут следующими:

2025 год

Общий объем доходов в бюджет составит 81,6, расходов – 85,7, дефицит бюджета – 4,1 млрд рублей.

2026 год

Общий объем доходов в бюджет – 73,1, расходов – 78, дефицит – 4,9 млрд рублей.

2027 год

Общий объем доходов – 67,3, расходов – 72,6, дефицит – 5,3 млрд рублей.

Как прозвучало в докладе, изменения в бюджете связаны с уточнением доходов и расходов на основе данных за январь-май 2025 года, а также из-за остатков средств прошлого года, их оказалось 2,98 млрд рублей.