Тушат пожар в Казачьей бухте

Пожар произошел в квартире по адресу: ул.Лиговская, 3. В помещении обнаружен труп, его личность устанавливается.

Сообщение о возгорании поступило дежурному МЧС во вторник, 1 июля, в 14.30. На месте пожарные установили, что горит квартира на четвертом этаже. Внутри был обнаружен труп. Из соседних квартир пожарные эвакуировали три человека, пятерых спасли при помощи устройств защиты органов дыхания.

На данный момент пожар локализован на площади 40 кв.м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.