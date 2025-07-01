Три партии выдвинули своих кандидатов в губернаторы Севастополя

От КПРФ на выборы идет Геннадий Кушнир. От партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (СРЗП) — Сергей Круглов, от «Единой России» — Михаил Развожаев.

Кандидаты от коммунистов и справедливороссов — 70-летние генеральный директор ООО «Греко-Панамская Севастопольская Крюинговая Компания Марин Менеджмент Шиппинг» и управляющий Благотворительной общественной организацией «Мы – Севастопольцы». От единороссов — 44-летний действующий губернатор Севастополя.

Выдвижения состоялись на региональных партийных конференциях.

Выборы губернатора Севастополя и депутатов муниципальных Советов Ленинского и Гагаринского районов города пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.