Требуют убрать биотуалеты возле Скельской пещеры

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добивается освобождения участка заказника «Байдарский» от самовольно размещенных на нем объектов.

Проверкой установлено, что на земельном участке в районе с.Родникового в рекреационной зоне государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Байдарский» коммерческая организация ведет хозяйственную деятельность с использованием геологического объекта «Пещера Скельская». На прилегающей территории самовольно установлены солнечные батареи, автомобильные прицепы-вагончики, биотуалеты и другие нестационарные объекты.

Природоохранная прокуратура в адрес генерального директора фирмы внесла представление об устранении нарушений, но его проигнорировали. Поэтому добиваться освобождения особо охраняемой природной территории от самовольно размещенных объектов пришлось в Ленинском районном суде Севастополя. Иск был удовлетворен.

Исполнение решения суда находится на контроле, сообщила пресс-служба прокуратуры города.