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Требуют убрать биотуалеты возле Скельской пещеры

Рябов Михаил

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добивается освобождения участка заказника «Байдарский» от самовольно размещенных на нем объектов.

Проверкой установлено, что на земельном участке в районе с.Родникового в рекреационной зоне государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Байдарский» коммерческая организация ведет хозяйственную деятельность с использованием геологического объекта «Пещера Скельская». На прилегающей территории самовольно установлены солнечные батареи, автомобильные прицепы-вагончики, биотуалеты и другие нестационарные объекты.

Природоохранная прокуратура в адрес генерального директора фирмы внесла представление об устранении нарушений, но его проигнорировали. Поэтому добиваться освобождения особо охраняемой природной территории от самовольно размещенных объектов пришлось в Ленинском районном суде Севастополя. Иск был удовлетворен.

Исполнение решения суда находится на контроле, сообщила пресс-служба прокуратуры города.