Статья «Дополнительные расходы» включила буквально всё

Вопрос о содержании статьи «Дополнительные расходы» в представленном 1 июля депутатам Законодательного собрания законопроекте о корректировке бюджета на 2025 год депутат Василий Пархоменко задал докладчице — и.о.директора департамента финансов Надежде Матюш.

— В проекте бюджета есть статья «Дополнительные расходы» на порядка 2,5 млрд рублей. Могли бы вы расшифровать наиболее крупные статьи, куда будут направлены эти деньги и необходимость этого? — попросил депутат.

В ответ Н.Матюш перечислила направления, на которые выделяется дополнительное финансирование. По ее словам, данную статью удалось сформировать благодаря остаткам средств, сложившихся на начало 2025 года. Среди основных статей расходов — образование, на которое запланировано выделить более 300 миллионов рублей.

— Это приобретение учебников образовательными организациями города, капитальный ремонта средней школы №9, оплата выполнения проектно-изыскательских работ по объекту детского сада и начальной школы в Балаклавском районе на 270 мест, — перечислила чиновница.

На здравоохранение предусмотрено почти 155 млн рублей. Средства будут направлены на завершение строительства поликлиники на 400 мест, на оборудование для нейрохирургического отделения Первой городской больницы.

В сфере социальной политики в законопроекте предусмотрено более 380 млн рублей. Речь идет о средствах на единовременные выплаты военнослужащим, проходящим службу, в том числе по контракту, на компенсацию участникам СВО взамен предоставления земельного участка в собственность, на покупку и замену газового оборудования для догазификации льготнивков.

По направлению «Национальная экономика» дополнительно запланированы более 900 млн рублей. Их направят на создание приюта для животных без владельцев и на мероприятия по отлову и содержанию бездомных животных, на возмещение затрат из разницы тарифов за природный газ, на капитальный ремонт дорог.

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность предполагается выделить более 100 млн рублей для создания программной платформы по распознаванию и поиска лиц в системе общественной транспортной безопасности, на мероприятия по приведению в готовность к использованию защитных сооружений гражданской обороны, на обеспечение функционирования Единой диспетчерской службы и спасательной службы Севастополя.

На жилищно-коммунальное хозяйство дополнительно выделят более 410 млн рублей. Как прозвучало, данные ассигнования запланированы на проектно-изыскательские работы по строительству полигона для складирования ТБО, на субвенцию муниципалитетам на благоустройство скверов и зеленых зон, ПИРЫ по замене лифтового оборудования, на переселение из аварийного жилья и на выполнение работ по строительству крытого катка.