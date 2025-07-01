Создали Институт интеллектуального приборостроения и робототехники

Научно-исследовательский институт интеллектуального приборостроения и робототехники, который обеспечит высокий уровень инженерных разработок и будет способствовать их выводу на рынок, создан в структуре Севастопольского государственного университета (СевГУ), сообщил ТАСС проректор по развитию и цифровой трансформации вуза Владимир Мешков.

«В составе Высшей технологической школы «Севастопольский приборостроительный институт» СевГУ, которая официально начинает работу 1 июля, создан Научно-исследовательский институт интеллектуального приборостроения и робототехники. С одной стороны, он будет укомплектован сотрудниками, которые будут практически полностью заняты в научной деятельности, участвуя в образовательном процессе только чтобы передавать нарабатываемый опыт и формировать научные школы. С другой — появятся новые возможности для вывода разработок на рынок, более продуктивной работы с заказчиками и потенциальными партнерами», — рассказал В.Мешков.

В состав НИИ войдут семь научно-исследовательских лабораторий: «Биомеханика», «Подводная связь и навигация», «Морские наблюдательные системы», «Робототехника и интеллектуальные системы управления» и другие. Все они скооперированы вокруг научных тем, которые за последние годы получили в СевГУ серьезное развитие, а их результаты получили высокие оценки на федеральном уровне в правительственных структурах и научном сообществе: это морская робототехника, системы технического зрения, новые способы подводной и межсредной связи и другие.

«На первом этапе каждая из лабораторий будет осуществлять разработку новых решений для тех или иных систем, которые в принципе в промышленности уже есть. С одной стороны, это позволит наработать компетенции именно по входу в уже существующие продуктовые линейки. С другой – вывести на рынок результаты инновационной деятельности, имеющиеся в вузе. Сейчас, на данному этапе, разработать что-то принципиально новое, заменяющее полностью какую-то технологию, пока нереально, но в будущем рассчитываем, что и к этому придем», — уточнил проректор.

Он отметил, что впервые в истории университета в составе НИИ вводятся два конструкторских бюро. Одно из них студенческое — для работы с идеями и научными наработками обучающихся. «А также это проектно-конструкторское бюро, работающее в интересах всех научно-исследовательских лабораторий, чего у нас не было никогда: это штат специалистов, способных осуществлять разработку конструкторской документации, востребованной заказчиком», — пояснил он.

Высшая технологическая школа СПИ

НИИ Интеллектуального приборостроения и робототехники является частью Высшей технологической школы «Севастопольский приборостроительный институт», которую создают на базе Института радиоэлектроники и интеллектуальных технических систем, Политехнического института, Института информационных технологий и блока кафедр Морского института, на которых осуществляется подготовка инженеров-судостроителей.

В составе Высшей технологической школы будут также работать два факультета: информационных технологий и инженерный.

О СевГУ

СевГУ был образован на базе восьми вузов после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году. В настоящее время это крупнейший университет в Севастополе и один из крупнейших на Крымском полуострове. В состав СевГУ входит 13 институтов, Морской колледж, лицей-предуниверсарий, Военный учебный центр, исследовательский ядерный реактор, а также Азовский морской институт (филиал в Мариуполе Донецкой Народной Республики); готовится к открытию подразделение среднего профессионального образования в Энергодаре Запорожской области.

Севастопольский приборостроительный институт был предшественником одного из вузов, которые вошли в состав СевГУ. СПИ был образован в 1964 году и до распада СССР являлся значимой инженерной школой, тесно сотрудничавшей с предприятиями.