Рисков для водоснабжения Севастополя нет

Строительство новых инфраструктурных объектов при поддержке правительства РФ позволит Севастополю, несмотря на засушливую весну, не испытывать недостатка в воде, сообщил губернатор Михаил Развожаев на конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

«Когда у нас был водный кризис в 2020 году, мы получили правительственную программу благодаря президенту. Поменяли пока только 10% магистральных трубопроводов, но это уже позволило на несколько тысяч в сутки снизить водопотери, — цитирует М.Развожаева ТАСС. Губернатор считает, что в этом году будет достаточно засушливое лето и «весна была такая неводная.

«...Но мы держимся. У нас рисков у города нет. То есть мы за счет источников балансируем», — уверил коллег по партии М.Развожаев.

В 2020–2021 годах Крымский полуостров столкнулся с дефицитом воды, в том числе к критически низким отметкам приблизилось водохранилище Севастополя. Справиться с ситуацией тогда удалось благодаря экстренному строительству новых инфраструктурных объектов, обновлению сетей, бурению скважин и ливням, прошедшим летом 2021 года. Объекты, построенные в период засухи, возможно использовать при повторении засухи, чтобы не допустить ситуации с дефицитом водоснабжения.