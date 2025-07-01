На собачий приют в бюджет заложили 114 млн рублей

Об этом на заседании Законодательного собрания Севастополя 1 июля сообщила и.о.директора департамента финансов Надежда Матюш, отвечая на вопрос депутата Вячеслава Аксенова о выделении при корректировке бюджета 2025 года порядка 100 млн рублей на решение проблемы бездомных собак.

— Многих севастопольцев беспокоит проблема бездомных животных. Вы в своем докладе упомянули выделение около 100 миллионов рублей на решение этой проблемы. Хотелось бы расшифровать направление расходов этих средств, — попросил депутат после доклада Н.Матюш.

Чиновница ответила, что общая сумма запрашиваемых средств составляет 113,9 млн рублей. Из них 85,307 млн рублей предусмотрены департаменту капитального строительства на собственно строительство. Сделано это будет в рамках госпрограммы развития ветеринарной службы и обеспечения ветеринарного и санитарного благополучия Севастополя.

Будет построен приют, блок карантинного содержания, ветеринарный блок, блок послеоперационной реабилитации, помещения и уличные площадки с вольерами для содержания собак и административно-хозяйственные помещения.

— Техническое задание на строительство приюта уже разработано, после определения подходящего земельного участка будет реализовано это мероприятие, — пояснила Н.Матюш.

Оставшиеся 28 млн рублей планируется потратить на содержание самого приюта, в том числе на приобретение автомобилей, чтобы приют начал полноценно функционировать.