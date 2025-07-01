Открыть в Севастополе новые социальные рынки пенсионеры и фермеры просят не один год.

Мечта садовода-огородника — аккуратный небольшой прилавок, где можно предлагать горожанам и туристам овощи и фрукты со своего огорода, выращенные собственными руками. Это выгодно всем: и торгующим, и жителям города, ведь цены на социальных рынках значительно ниже, чем в магазинах. На помощь севастопольцам пришло городское отделение ЛДПР вместе с депутатом Ильёй Журавлевым.

«В ходе приема граждан пенсионеры попросили нас, ЛДПР, помочь с открытием новых социальных рынков в нашем городе, – рассказал И.Журавлев. –Инициатива логична и понятна: на таких рынках можно приобрести продукты на 30-40% ниже, чем в торговых сетях. В ситуации тотального подорожания такой подход на практике поможет сдержать рост цен на социально важные продукты».

Безусловно, создание рынка — процесс непростой. Он требует массы усилий, долгих переговоров, нудных согласований. Но ЛДПР пообещала сделать все возможное, чтобы как можно быстрее добиться реализации этого нужного людям проекта.

«Стихийные рынки в Севастополе существуют давно. Но это неправильно, — заявил И.Журавлев. — Наша цель — обеспечить нормальные рабочие места продавцам, чистоту и безопасность покупателям, государству — официальное оформление и порядок».

По словам представителя ЛДПР, не лишним также будет подписать с Ассоциацией фермеров и товаропроизводителей Севастополя соглашение, по которому предприниматели будут обязаны удерживать цены ниже уровня Росстата.

Сейчас городское отделение ЛДПР готовит пакет необходимых документов для обращения к местной администрации.

«Надеюсь, власти города нас услышат. Это большое и хорошее дело, действительно нужное людям», — заключил И.Журавлев.

«Показательно, что севастопольские пенсионеры просят именно ЛДПР помочь с созданием социальных рынков, — подчеркивает политолог Вадим Попов. —Люди стали понимать и видеть, что в отличие от коммунистов и эсеров, занятых исключительно демагогией, партия Леонида Слуцкого не просто обещает, а действительно делает».

По информации политолога, Севастопольское городское отделение ЛДПР во главе с Ильей Журавлевым уже помогло гражданам в решении сотен социально значимых вопросов. «Учитывая практическую динамику работы ЛДПР в Севастополе, думаю, в городе вскоре появится новый социальный рынок. А возможно, и не один», — прогнозирует эксперт.