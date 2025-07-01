Художники вдохновлялись новыми видами мыса Хрустальный

Российская галерея искусств и строительная компания «АРГО» пригласила севастопольских и крымских художников запечатлеть строящийся Центр искусств на мысе Хрустальном, дабы сохранить историю столь масштабного строительства не только на фотографиях, но на холсте и бумаге.

Приглашение к участию, размещенное в соцсетях и адресованное не только профессионалам, но и любителям, получило активный отклик. Участвовать в пленэре захотели почти сто художников. В субботний день они со своими мольбертами собрались на площади у монумента «Матросу и солдату». Это место и стало основной арт-площадкой для воплощения творческих идей.

По словам директора Российской государственной художественной галереи Виталия Зотова, никаких конкретных задач организаторы перед художниками не ставили. Но предложение провести пленэр на фоне строящихся зданий намекало на атмосферу созидания в работах.

— Идея была в том, чтобы в традиционных изобразительных техниках попытаться воплотить энергию будущего, — рассказал В.Зотов.

Откроют следующей весной

Он также сообщил, что сейчас строители держат весьма бодрый темп, стройка ведется практически круглосуточно и уже перешла в стадию отделочных работ. Согласно графику, здание должно быть сдано в августе. Еще несколько месяцев займет освоение нового пространства. Полноценно открытие планируется к весне 2026 года.

Впрочем, уже в декабре предполагается открытие пространства «первой очереди». Зрителям станет доступна выставка, которая сейчас готовится совместно с Музеем-заповедников «Херсонес Таврический». Она будет посвящено древнегреческим корням Севастополя.

Общая площадь здания составляет около 15 тысяч квадратов, плюс приобъектная территория — 3,5 га, а перспективе там разместят парк скульптур. А непосредственно экспозиционные площади вместе с Цифровым центром искусства составляют более четырех тысяч квадратных метров. Эти огромные экспозиционные площади предполагается заполнить новой Национальной коллекцией искусства, формирование которой происходит уже несколько лет.

— Это будут яркие произведения русских художников, а также авторов, представляющих страны так называемого глобального юга. Некоторые произведения будут переданы авторами и коллекционерами в дар. Не называя конкретных имен, я уже сейчас могу сказать, что это очень достойные вещи. Ради того, чтобы их увидеть, люди будут специально стремиться приехать в Севастополь, — уверен директор галереи.

Он же объяснил значение понятия «Национальная коллекция искусств».

— Речь шла о том, что это первая в России национальная коллекция за последние 100 лет. Дело в том, что последний опыт создания коллекции искусства был в России более ста лет назад в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, когда его открывал Иван Цветаев. До этого был открыт Императорский Русский музей, еще раньше — собрания Третьяковской галереи и Эрмитажа. Это именно создание новой Национальной коллекции искусства в 21 X веке, — пояснил В.Зотов.

Художественный взгляд

Как сообщила пресс-секретарь АО «Арго» Ирина Зенина, идея организации пленэра принадлежит строительной компании, что связано с интересом и вниманием к стройке горожан.

— Разумеется, мы ведем фотофиксацию всех этапов строительства, но было решено, что будет интересно показать стройку художественным взглядом.

Конечно, театр оперы и балета пока еще на стадии «скелета», который не будет виден на последующих стадиях строительства. На наш взгляд, именно теперь интересно зарисовать его геометрические формы. Здание музея практически уже готово, но все равно на показалось интересным все же немного захватить его строительство, — сказала И.Зенина.

Хэдлайнерами пленэра изначально были заявлены акварелист Александр Воцмуш, график Владимир Новиков и монументалист Дарья Рыбина. Все они стали участниками мероприятия.

А.Воцмуш рассказал, что будет рисовать динамику всего, что есть вокруг: памятника, зданий, ветра, людей на фоне всего этого. Признался что о конечном результате не думает.

В.Новиков считает, что проведение пленэра возвращает художников к тому времени, когда они участвовали в городских событиях:

— Тут все красиво, тем более, что стройка — в процессе, что создает определенную эстетику, дополненную природой. Здание театра напоминает летящую чайку, а галерея — тетраподы, которыми завалены берега некоторых наших бухт.

Кроме «самых известных и знаменитых» свои подрамники на площади у памятника «Матросу и солдату», а также в прилегающем сквере установили и другие художники. Они поделились своими впечатления и концепциями будущих произведений.

Елена Крупина приехала их Симферополя:

— Я хотела бы отобразить ритмику строений. Сначала думала ограничиться фрагментом того, что видно с площади, но потом решила, что будет интереснее изобразить связку здания галереи, памятника и театра. Хочу использовать смешанную технику: наметила композицию, маркером делаю обрисовку и потом в цвете масляной пастелью будут работать в ограниченной цветовой гамме. Это будет не столько пейзажная зарисовка, а, скорее, индустриальный пейзаж.

Екатерина Салова — инженер производственно-технического отдела АО «Арго», рисование — ее хобби. Участие в пленэре она объяснила желанием прикоснуться к происходящему не с технической стороны, но и творческой. Еще до пленэра, она нарисовала объекты кластера, а теперь решила дополнить созданное до триптиха.

Злата Крючкова недавно защитила в СевГУ диплом магистра по специальности «Государственное и муниципальное управление». Девушка окончила Севастопольскую художку, а когда узнала о плэнере, решила вспомнить о своих художественных корнях, тем более, что видит свое будущее исключительно в творчестве.

— Буду рисовать памятник и незаконченный театр. Меня привлекает в его сегодняшнем облике большое количество деталей. Люблю прорабатывать мелкие конструкции! — объяснила З.Крючкова.

Ирина Олейникова — художница из Байдарской долины призналась, что о пленэре узнала от ялтинских коллег.

— В предложенной натуре вижу хорошее движение. Это пространство мне не кажется перегруженным. Это же город! Будут рисовать акварелью. Но сначала сделаю наброски карандашом, чтобы не потеряться, — поделилась планом художница.

Ольга Мирина из Симферополя назвала свое участие в пленэре спонтанным и неожиданным по тематике. Говорит, что обычно пишет маслом портреты, но здесь считает более уместным графику.

— Скелет конструкции с другой стороны интереснее по пластике, но будем работать с этим. Для меня такое впервые. Работаю с тушью, грунтованной бумагой, мелом.

Анастасия Касперская выпускница художественного училища им.Самокиша пришла на мероприятие вместе с мамой, тоже художницей.

— Планирую связать памятник с архитектурой. Надеюсь, что пейзаж получится не примитивным. Постараюсь сыграть на колорите. Возможно, немного привру, потому что среди художников бытует мнение, что «натура — дура, а художник — молодец». Не секрет, что художники подчас несколько отходят от натуры, чтобы работа больше заиграла, — призналась девушка.

Севастопольский художник Сергей Суксин уже написал несколько картин с изображением строящегося кластера. В этот раз он выбрал вид на галерею, поскольку другие предложенные виды считает более открыточными.

— Это такая монументальная история, до деталей даже не хочу докапываться, – сказал он, буквально на глазах превращая набросок в полноценную картину маслом.

Анатолий Дымант расположил полотно прямо на асфальте. Для работы он выбрал акрил, а в качестве жанра — архитектурный рисунок, взяв за основу геометрию линий и формы, без прорисовки деталей.

— Если вникать, можно закопаться и испортить работу, — считает художник.

Остается сообщить, что итогом пленэра станет отбор наиболее ярких с художественной точки зрения работ для украшения будущего Центра образования и творчества, который расположится в здании Российской галереи искусств.