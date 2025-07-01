Генеральный директор сознательно обанкротил свою фирму

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Севастополя. Он признан виновным в преднамеренном банкротстве, мошенничестве в особо крупном размере и причинению ущерба на общую сумму более 76 млн рублей.

Установлено, что осужденный в период с декабря 2014 по апрель 2017 года, будучи генеральным директором коммерческой организации, совершил ее преднамеренное банкротство, заключив с физическими и юридическими лицами договоры на заведомо невыгодных условиях. При проведении по этим договорам взаимозачета встречных обязательств осужденный вывел ликвидные активы организации, лишив ее возможности извлекать прибыль. В дальнейшем он издал приказ об обнаружении крупной недостачи, а в апреле 2017 года обратился от имени организации в арбитражный суд с заявлением о признании ее банкротом. Общая сумма не исполненных денежных обязательств и обязательных платежей составила более 39,1 млн рублей.

Кроме того, осужденный с октября 2014 по ноябрь 2015 года одолжил у знакомого почти 37,8 млн рублей, заведомо не намереваясь их возвращать.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города, Гагаринский районный суд Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 120 тысяч рублей. Также суд удовлетворил поддержанные прокурором исковые требования потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу.