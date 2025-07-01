Дело о госизмене расследовано и направлено в суд

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Севастополя: 59-летнего Дмитрия Подобедова и 52-летнего Константина Королькова. Мужчины обвиняются в государственной измене.

Установлено, что в 2023 году Д.Подобедов с помощью интернет-мессенджеров общался с представителями ГУР Минобороны Украины и в июле-августе того же года прошел в Киеве диверсионную подготовку. Вернувшись в Севастополь, мужчина по заданию представителя украинской спецслужбы изготовил два дистанционных взрывных устройства. В июле 2024 года по заданию куратора он установил одно из устройств на газопроводной трубе в Балаклавском районе.

Завершить теракт Д.Подобедову не удалось: сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали его, когда он уезжал с места установки взрывного устройства.

Кроме того, Д.Подобедов завербовал своего знакомого К.Королькова и с января по июнь 2024 года они совместно собирали и отправляли представителю украинской разведке сведения о военных объектах Министерства обороны Российской Федерации.

Расследование проведено УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.