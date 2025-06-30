В конкурсе гимнов Республики Крым победили Ольга Ковитиди и Илья Резник

Победителем конкурса проекта государственного гимна Республики Крым стал творческий союз экс-сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди и российского поэта Ильи Резника.

«Конкурс на лучший проект гимна проведен, завершен. Победителями стали Ольга Ковитиди и Илья Резник. Ковитиди написала музыку, Илья Резник написал слова», — сообщил ТАСС первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков после сессии Государственного совета региона 30 июня.

Произведение создано на основе песни «Крым вернулся домой», рассказывающей о Крымской весне.

Всего для участия в конкурсе ранее парламентом было подано 122 заявки, из которых 94 соответствовали условиям конкурса.

Как уточнил глава крымского парламента Владимир Константинов, выбранная работа — это еще не итоговый гимн. В течение следующих двух месяцев редакторская группа крымского парламента будет работать над созданиям финального произведения.

Ранее В.Константинов отметил, что нынешний гимн, написанный композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой Ольгой Голубевой, не отражает новые реалии.