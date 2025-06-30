Туалет в Динопарке наконец-то заработал

В середине мая «Севастопольская газета» по просьбе читателей обратилась в департамент городского хозяйства за объяснениями, почему сданный в августе прошлого года в аренду индивидуальному предпринимателю Дмитрию Самсонову туалет в Динопарке так и не работает.

Специалисты горхоза отвечали на запрос редакции полтора месяца вместо положенной по закону недели. Пришлось даже жаловаться прокурору.

Вот ответ получен. Из него следует, что на сегодняшний день «общественный туалет в Динопарке введен в эксплуатацию и открыт для посещения жителями города».

Оказалось, что «в водопроводной трубе, пролегающей под землей», имелась утечка. «Специализированной организацией установлено местонахождение уточки, проведены необходимые ремонтные работы», — сообщили из горхоза, добавив, что «ранее в общественном туалете был завершен косметический ремонт».

Общественный туалет в Динопарке не работал многие годы. Местные жители по этому поводу неоднократно писали жалобы. В июне прошлого года — непосредственно в чат вице-губернатора и автора туалетной реформы Евгения Горлова. Тогда представители горхоза объяснили жалобщикам, что туалет ремонтируют и откроют только в июле. Потом внезапно сдали заведение в аренду на пять лет. Арендатор был обязан регулярно платить 5572 рубля в месяц за аренду, управлять объектом, а по истечении срока договора возвратить его обратно ГБУ «Парки и скверы». Но общественный туалет в многолюдном парке и дальше стоял закрытым...

Не работал бы и дальше, если бы наши читатели о нем не спросили.

Добавим, что заведение в Динопарке работает с 8.00 до 21.00.