Суд обратил в доход РФ турецкую недвижимость экс-замначальника санатория Минобороны

Суд в Санкт-Петербурге обратил в доход государства квартиру, земельный участок и парковочное место в Турции, принадлежащие бывшей заместительнице начальника санатория Минобороны России в Крыму и приобретенные, как установила прокуратура, на неподтвержденные доходы.

«Петроградский районный суд иск рассмотрел и обратил в доход РФ квартиру, земельный участок и парковочное место в закрытом паркинге, находящиеся в провинции Анталья, Турция. Также с ответчиков (бывшего заместителя начальника ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. Н. И. Пирогова» Минобороны России Елены Шараповой и ее сына Андрея Долгополова — прим. ТАСС) взыскана госпошлина в 6 тысяч рублей», — сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

О наложении ареста на недвижимость в рамках процесса ТАСС сообщал в декабре 2024 года, ее стоимость в материалах дела оценивалась в 18,5 млн рублей. Требование в суд заявила военная прокуратура Черноморского флота, иск рассматривался по месту регистрации ответчиков.

Как установило надзорное ведомство, Е.Шарапова с 2020 по 2023 год предоставляла неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера с целью скрыть недвижимость в Турции. А.Долгополов, по информации прокуратуры, ранее работал в том же военном санатории в Саках, что и его мать.