Примут пять всероссийских чемпионатов и фестиваль культуры и спорта

До конца года в Севастополе планируется провести пять всероссийских соревнований с участием более трех тысяч профессиональных спортсменов, рассказал на аппаратном совещании в правительстве Севастополя начальник городского Управления спорта Сергей Резниченко.

— В 2025 году мы проведем соревнования по спортивному ориентированию, прыжкам в воду, чемпионат Южного федерального округа по парусному спорту, кубок России по армреслингу, а также Всероссийские соревнования по самбо «Памяти Героя Советского Союза Даниила Одинцова, — доложил С.Резниченко.

Он уточнил, что чемпионат по прыжкам в воду пройдет в августе во Дворце водных видов спорта им.Прозуменщиковой.

Кроме того, с 4 по 7 сентября в Севастополе запланировано проведение Фестиваля культуры и спорта народов юга России. Приедут более 800 спортсменов, которые представят 19 субъектов Южного и Северного Кавказского федерального округов.

— Приедут творческие коллективы, лучшие в субъектах. Проведение такого мероприятия — украшение каждого региона. Мы с коллегами уже начали активную подготовку к проведению, будем стараться, чтобы все наши гости почувствовали заботу, чтобы все мероприятия прошли качественно и комфортно, а жители и гости Севастополя смогли в них поучаствовать и посетить. Думаю, что событие будет очень яркое, — отреагировал на доклад глава города Михаил Развожаев.