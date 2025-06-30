Полиция разыскивает подростка с самокатом

13-летний Илья Грязнов ушел из дома около 22.30 в воскресенье, 29 июня 2025 года.

Приметы: на вид 13 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волос светлый стрижка каре длиной до плеч, глаза голубого цвета. При себе имел электросамокат. Был одет в спортивную кофту черного цвета, джинсовые шорты, белые кроссовки, на голове белый защитный шлем.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о мальчике, обращаться в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району, тел. 102, 738-700, 738-701 или каналами электронной почты: 9202dch@mvd.ru.

Добавлено: Мальчик найден. Жертвой преступления не стал.