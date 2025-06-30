Под Алуштой тушат лес
Более трех сотен человек вторые сутки ведут борьбу с огнем в районе горы Кастель у поселка Лазурное. Привлечены вертолеты.
Площадь пожара — пять гектаров. Работы осложняет труднодоступная местность, скальный массив, порывистый ветер до 12 м/с.
Двумя вертолетами Ми-8 МЧС России совершен 51 сброс воды (162 тонн). С земли удалось предотвратить угрозу распространения пожара. Открытых очагов горения на утро 30 июня уже не наблюдалось. Происходит тление. Пострадавших нет.
Тушение продолжают порядка 350 человек и 55 единиц техники.
Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем, сообщили в МЧС Республики Крым.